Coronavirus, il Consiglio di Lega ha deciso: rinviata Genoa-Torino

Il Consiglio delle Lega Serie A, riunitosi di nuovo oggi alle 13 dopo una prima riunione tenuta di ieri, dopo circa un’ora ha deciso di rinviare la partita Genoa-Torino. La partita è stata rinviata a causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate dal Genoa con gli ultimi tamponi effettuati tra calciatori e staff.

E' stata adottata la seguente regola: un club può scendere in campo secondo le direttive Uefa se ha almeno 13 giocatori disponibili, ma c'è un’eccezione, valida una sola volta in campionato, per cui se in una squadra ci sono 10 o più giocatori contagiati (nel caso del Genoa sono 11) avrà la facoltà di chiedere il posticipo della partita. La medesima norma si applicherà una sola volta in Coppa Italia ma esclusivamente nelle sfide di semifinale o in finale.

Anche l’attaccante rossoblù Mattia Destro è risultato positivo al Covid 19. Il giocatore ha una carica virale molto bassa. Ad annunciarlo il presidente del Genoa Enrico Preziosi intervenendo a Radio Kiss Kiss.

"Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso uno in più: anche

Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l’aria che c'è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano». In tutto i positivi al Genoa salgono dunque a 16, di cui 12 giocatori

