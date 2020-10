Coronavirus nell'Italia Under 21, rinviata la partita con l'Islanda

La Uefa ha rinviato la partita Islanda-Italia Under 21, prevista oggi per le 17.30 di oggi per le qualificazioni ai Campionati Europei di categoria, dopo la positività di quattro calciatori azzurri (Bastoni, Carnesecchi, Gabbia e Plizzari).

Lo conferma la Figc che a breve diramerà un comunicato ufficiale. Il rinvio è stato preso su disposizione delle autorità islandesi che hanno imposto alla delegazione azzurra la quarantena.

I calciatori della nazionale Under 21 italiana «sono in quarantena», e la situazione dopo il rinvio della partita con l’Islanda «è in mano alle autorità sanitarie locali»: lo sottolinea la Federcalcio islandese, con una nota sul sito che sottolinea come la decisione di rinviare la partita a data da destinarsi sia frutto dei casi di positività riscontrati ai controlli all’aeroporto di Reykjavík.

La nazionale Under 21 tornerà dall’Islanda in serata con un volo in direzione Pisa, per poi trasferirsi a Tirrenia. I

componenti del gruppo risultati positivi - fa sapere la Figc - faranno ritorno su un volo a parte, ma ancora non si hanno indicazioni su data e orario del loro rientro.

