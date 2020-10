Roland Garros, Nadal schianta Djokovic e fa 13: raggiunto Federer a 20 titoli Slam

Rafael Nadal ha battuto nettamente Novak Djokovic e ha fatto 13 al Roland Garros. Nella finale odierna, sulla terra rossa parigina, lo spagnolo si è imposto col punteggio di 6-0 6-2 7-5.

Per lo spagnolo è il tredicesimo successo nel singolare maschile dello Slam francese (su altrettante finali giocate). Con questa vittoria, poi, il 34enne maiorchino eguaglia l’eterno rivale Roger Federer (39 anni). Sono i tennisti più vincenti di sempre: entrambi hanno vinto in carriera 20 tornei del Grande Slam.

Contando anche Australian Open, Wimbledon e Us Open, è stato il ventottesimo atto conclusivo per Nadal nei Major. Ha trionfato anche a New York (4 volte), a Londra (in due occasioni) e a Melbourne ("soltanto" nel 2009). Poca storia nella finale odierna, giocata al coperto, per via della pioggia.

Il Nadal di queste due settimane (non ha perso nemmeno un set nel Roland Garros 2020) avrebbe vinto però in qualsiasi condizione atmosferica. Di contro, Djokovic è apparso un pò menomato, per via di problemi alla spalla e al collo.

© Riproduzione riservata