Coronavirus in Nazionale, positivo El Shaarawy: "Carica virale bassa"

Possibile primo caso di Covid in Nazionale maggiore di calcio: l’ex giallorosso Stefan El Shaarawy è risultato positivo al tampone fatto ieri sera anche se la carica virale risulta bassa.

Al successivo test sierologico il calciatore azzurro è risultato negativo per cui adesso il calciatore resta in isolamento in attesa dell’esito del secondo tampone. Lo ha annunciato in conferenza stampa a Bergamo il professor Andrea Ferretti, responsabile dell’area medica della Figc prima dell’allenamento della nazionale in vista della gara di domani con l’Olanda di Nations League.

«Non siamo sorpresi da questa escalation di casi, dobbiamo andare avanti. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli», ha detto Giorgio Chiellini, nella conferenza stampa azzurra alla vigilia di Italia-Olanda.

«Dobbiamo andare avanti perchè sappiamo che il calcio è un movimento economico, e per il valore sociale che sappiamo avere: nelle prossime settimane ci saranno altre chiusure, e credo il calcio sia importante per la gente».

© Riproduzione riservata