Giro d'Italia, due ciclisti e sei membri di staff positivi al coronavirus

Almeno due ciclisti e sei membri dello staff nelle squadre del Giro d’Italia sono risultati positivi al Covid-19. I corridori sono Steven Kruijswijk team Jumbo-Visma e uno del Team Sumweb. I quattro membri dello staff fanno parte invece della Mitchelton-Scott che ha annunciato il ritiro dal Giro. Kruijswijk non ha dolori o sintomi, secondo la sua squadra.

E’ l’australiano Michael Matthews, che nel 2015 indossò pure la maglia rosa del Giro d’Italia, il corridore positivo nel team Sunweb Matthews. Matthews è stato sottposto agli esami PCR nel primo giorno di riposo dell’edizione 2020 della corsa rosa e, dopo avere appreso dell’esito, si è fermato. Attualmente l’atleta è asintomatico, in buona salute e, dopo avere ricevuto i risultati, è stato posto in quarantena. «Tutti gli altri corridori e il personale hanno restituito un test negativo - informa la Sunweb -: in questa fase nessun altro membro del team mostra sintomi da Covid-19».

