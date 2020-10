Giro d'Italia, a Rimini ancora una volata trionfale di Demare

Arnaud Demare cala il poker al Giro d’Italia: il francese ha vinto allo sprint l’11esima tappa della corsa in rosa di ciclismo, da Porto Sant'Elpidio (Fermo) a Rimini, lunga 182 chilometri. Per il velocista transalpino è il quarto successo in questa 103esima edizione della corsa.

Con il successo odierno, sulla riviera romagnola, Demare eguaglia il leggendario Bernard Hinault, unico francese capace di vincere quattro tappe in un Giro d’Italia, nel 1982 (e 70/a vittoria francese nella corsa rosa). Demare sul traguardo ha preceduto Peter Sagan, ieri vittorioso a Tortoreto, ma ancora una volta secondo; terzo il colombiano Alvaro José Hodeg e quarto Simone Consonni.

Il portoghese Joao Almeida conserva per il nono giorno la maglia rosa di leader della classifica generale.

© Riproduzione riservata