Filippo Ganna si conferma il ciclista più veloce del momento vincendo la cronometro da Conegliano a Valdobbiadene concludendo la prova in 42'40» alla velocità di 47,953 Km/h.

Per Ganna, campione del mondo a cronometro, è la terza tappa vinta in questo Giro d’Italia. Joao Almeida resta in maglia rosa

