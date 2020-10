Motocross, flop di Cairoli nelle Fiandre: Gajser vola a quota 488

Nel tredicesimo appuntamento stagionale della MXGP di motocross, il Gp delle Fiandre, andato in scena oggi a Lommel, prove opache per il siciliano Tony Cairoli (KTM). Di contro brilla la stella dello sloveno Tim Gajser (Honda), secondo in Gara 1 e primo in Gara 2. Adesso la distanza fra i due, in cima alla classifica del mondiale, è sempre maggiore. Gajser comanda a quota 488, seguito da Cairoli con 440 punti (a 48 lunghezze).

Subito dietro lo spagnolo Jorge Prado Garcia (KTM) e lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha), appaiati a quota 429. Lungo la pista belga, nel primo round odierno, vittoria del francese Gautier Paulin (Yamaha), davanti a Gajser, Prado, Borges e Van Horebeek. Soltanto tredicesimo Cairoli. In Gara 2, poi, affermazione di Gajser, che precede nell’ordine Febvre, Seewer, Prado e Paulin. Il siciliano questa volta chiude sesto. Per Ivo Monticelli 26° posto in Gara 1 e 11° posto nel secondo round.

Nella sommatoria delle due prove odierne 47 punti per Gajser, seguito da Paulin a 41 e da prado a 38. Solo 23 punti all’attico per Cairoli. Prossimo appuntamento con l’MXGP mercoledì: in scena il Gp di Limburg, nuovamente a Lommel, in Belgio.

© Riproduzione riservata