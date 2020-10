L'Atalanta travolge 4-0 il Midtjylland a domicilio, l'Inter pareggia 2-2 con il Monchengladbach

L’Atalanta riprende alla grande la propria avventura nella nuova stagione di Champions League, travolgendo a domicilio il Midtjylland nella gara d’esordio del Gruppo D. 4-0 il finale grazie alle reti di Zapata, Gomez, Muriel e il nuovo arrivato Miranchuk.

Inizia con un pareggio il cammino in Champions League dell’Inter, che non va oltre un 2-2 casalingo con il Borussia Monchengladbach. Ai nerazzurri non basta la doppietta di Lukaku, provvidenziale nel finale a salvare i suoi dopo che Bensebaini e Hofmann erano riusciti a ribaltare incredibilmente la gara. Un solo punto quindi per la squadra di Conte, che parte con un mezzo passo falso.

© Riproduzione riservata