Morbidelli vince il Gp di Teruel davanti a Rins e Mir: Dovizioso chiude 13esimo

Franco Morbidelli vince il Gran Premio di Teruel. Sulla pista di Aragon, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, il pilota italiano della Yamaha Petronas vince per la seconda volta in stagione davanti alle due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e trona in corsa per il mondiale.

Quarto Pol Espargaro davanti a Johann Zarco, mentre è solo ottavo il francese Fabio Quartararo. Fuori dalla top-10 e tredicesimo un mai competitivo Andrea Dovizioso. La leadership del Mondiale resta nelle mani dello spagnolo Mir, in testa senza pole e senza vittorie, in una stagione che ha visto 8 vincitori e 6 poleman diversi in 11 gare.

