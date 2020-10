Coronavirus, niente deroga: il Gp di Imola si svolgerà a porte chiuse

Il Gran Premio di Formula 1 dell'Emilia Romagna, in programma nel weekend all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, si svolgerà a "porte chiuse". Sono gli organizzatori ad annunciarlo, mettendo fine all'ultima flebile speranza di riuscire ad avere il pubblico sugli spalti, anche se in numero limitato.

"A seguito delle trattative Stato/Regione Emilia Romagna/Comune di Imola sulle interpretazioni del Dpcm del 24 ottobre 2020 recante, tra l'altro, disposizioni per lo svolgimento delle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali - si legge in una nota - ha prevalso una valutazione estremamente prudenziale nonostante il programma di svolgimento dell'evento prevedesse una disciplina rigidissima di molteplici controlli sanitari e di sicurezza sia per quanto riguardava le vie di afflusso che di deflusso degli spettatori".

"Il Comune di Imola - prosegue la nota - ha provato a proporre fino all'ultimo misure di ulteriore contenimento del rischio sanitario, riducendo ulteriormente la capienza inizialmente concessa con deroga regionale dal presidente Bonaccini alla metà del numero autorizzato, ma non vi è stata apertura alcuna a consentire lo svolgimento della manifestazione a porte aperte seppur nel rispetto di tali regole proposte".

© Riproduzione riservata