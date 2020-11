Moto, stangata del Tas per Iannone: 4 anni di squalifica per doping

Il motociclista italiano Andrea Iannone è stato squalificato per 4 anni per doping. È quanto comunica il Tribunale Arbitrale di Losanna spiegando in due pagine le motivazioni. Il Tas ha accolto il ricorso dell'agenzia mondiale antidoping Wada e ha inasprito la squalifica inizialmente prevista fino al giugno 2021.

«Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore separandomi dal mio grande amore». Andrea Iannone, via

Instagram, ha commentato così lo stop di 4 anni deciso dal Tas. "Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni... perché di certo non mi arrendo» promette il pilota della MotoGp.

