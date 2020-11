Under 21, l'Italia batte l'Islanda e ipoteca la qualificazione agli Europei

L’Italia vince a Reykjavik e blinda il primo posto del gruppo 1, ipotecando la qualificazione agli Europei Under 21. Gli azzurri si sono imposti in casa dell’Islanda, nel recupero della gara che era stata rinviata lo scorso 9 ottobre per le positività riscontrate nel gruppo di mister Nicolato.

Azzurrini in vantaggio al 35° con Pobega, bravo a sbloccare il risultato con un bel sinistro dentro l’area di rigore. Al 63°, però, la deviazione di Willumsson permette ai padroni di casa di trovare l’1-1.

L’Italia non ci sta e all’88° ancora Pobega fissa il risultato sull'1-2 regalando agli azzurri tre punti preziosi e che hanno il sapore della qualificazione.

«L'Islanda aveva sempre vinto in casa, siamo soddisfatti anche perchè c'erano molti esordienti. In campo c'erano ragazzi che neanche si conoscevano oggi. Non è facile nemmeno fare gruppo in queste situazioni. Il gruppo ha onorato la maglia azzurra», ha detto il ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato.

«Non abbiamo subito nemmeno un tiro in porta, se non quello del gol -ha proseguito ai microfoni di Rai 2 - Abbiamo invece accusato il pareggio. Bisogna andare avanti con determinazione, coltivando questa grande collaborazione che abbiamo».

