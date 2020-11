Tennis, Jannik Sinner raggiunge a Sofia la sua prima finale nel circuito Atp

Jannik Sinner supera un’altra prova di maturità e raggiunge la sua prima finale nel circuito maggiore sconfiggendo Adrian Mannarino 6-3 7-5 nella semifinale di Sofia diventando così il primo classe 2001 a raggiungere una

finale ATP (anche se in effetti una finale l’aveva già raggiunta alle Next Gen Atp Finals dello scorso anno, dove poi ha vinto il titolo battendo De Minaur). A 19 anni e 89 giorni, Sinner è anche l’italiano più giovane che sia mai arrivato a giocarsi il titolo nel circuito maggiore ( (il record apparteneva a

Pistolesi, in finale a 19 anni e 7 mesi).

Domani, in finale, affronterà il canadese Vasek Pospisil che ha eliminato il francese Richard Gasquet 6-7 6-2 6-0. «Forse ho giocato il mio miglior match della settimana ma dovevo farlo perché lui (Mannarino, ndr) è un avversario pericoloso - ha commentato a caldo Sinner -. Sono stato bravo a rimanere concentrato e calmo nei momenti importanti del match. E' bellissimo arrivare in finale qui davanti a questi spettatori così appassionati: non ho preferenze su chi affrontare, ma non vedo l’ora di giocare».

Grazie al risultato di oggi Sinner salirà al n.41 ATP (n.37 in caso di vittoria del titolo), ennesimo best ranking di questo fantastico 2020. Ha salvato tre palle break su tre, ne ha trasformate due su due. I numeri sanno essere semplici quando c'è da raccontare una storia. Avvio di partita estremamente equilibrato con entrambi i contendenti impegnati a studiarsi. L’equilibrio si spezza nel sesto gioco quando improvvisamente Mannarino perde il controllo

del diritto: ne sbaglia tre, uno fuori e due in rete, e questo gli costa il break. Il francese, nervosissimo, rimedia anche un warning per essersi sfogato sulla malcapitata racchetta. Sinner ringrazia e con l’aiuto di un paio di ace allunga sul 5-2. E poco dopo incamera il primo parziale.

Con due errori di diritto nel quarto game della seconda frazione l’altoatesino concede altrettante palle-break, le prime del match: il mancino francese però non è approfitta cacciando in rete il rovescio sulla prima e spedendo fuori il diritto sulla seconda. L’azzurro tira un sospiro di sollievo e lo aggancia sul 2 pari. Nel sesto gioco Sinner concede un’altra palla-break ma la annulla con autorità, costringendo il francese all’errore di rovescio (3-3). Improvvisamente, sul 5 pari, Mannarino sente la pressione e concede tutte insieme tre palle-break: ha Jannik basta la prima, perché la volée di

diritto del francese muore sul nastro. E poco dopo archivia la pratica (7-5) con un diritto sulla riga che chiude una serie di nove punti consecutivi.

