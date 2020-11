Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli si gioca il 20 gennaio a Reggio Emilia

La finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli si giocherà il 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Lo annunciano la Regione Emilia-Romagna e la Lega Serie A.

«La nostra regione si conferma sempre più terra di sport - dice il presidente della Regione, Stefano Bonaccini- Ospitare la finale di Supercoppa è un risultato che ci onora».

«Siamo molto lieti di annunciare - aggiunge l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo - che il Mapei Stadium sarà la sede della prossima edizione della Supercoppa Italiana, che per la prima volta si disputerà nella regione Emilia-Romagna».

«L'evento sarà possibile grazie alla Regione Emilia Romagna e al suo presidente, Stefano Bonaccini, che ancora una volta si è dimostrato un uomo di sport vicino al calcio e a tutta la Serie A - afferma ancora De Siervo -, come quando, per primo, si è speso per la ripresa dell’attività agonistica dopo lo stop dovuto al lockdown, avendo ben chiaro che lo sport è un elemento fondamentale del vivere sociale del nostro Paese. Siamo certi che, anche grazie a questi valori condivisi, all’ospitalità e al supporto organizzativo del Sassuolo e ai super ascolti di Rai 1, la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà un grande evento che regalerà emozioni ai tifosi di Juventus e Napoli e a tutti amanti del calcio», conclude l’ad della Lega serie A.

Il trofeo, giunto alla 33/a edizione, sarà disputato per la 21/a volta in Italia, a fronte delle undici edizioni assegnate all’estero: quattro volte in Cina, due volte negli Stati Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita e una volta in Libia, a dimostrazione del prestigio e della considerazione che il calcio italiano da sempre riscuote in tutto il mondo.

Il «Mapei Stadium - Città del Tricolore» di Reggio Emilia, inaugurato nel 1995, nel corso della stagione sportiva ospita le partite casalinghe dell’U.S. Sassuolo Calcio ed è stata la sede delle ultime quattro edizioni della Fase Finale del Campionato Primavera 1 e della Finale di Primavera TIM Cup 2019/2020.

