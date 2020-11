Ibrahimovic senza limiti, altra doppietta: il Milan batte 3-1 il Napoli e resta in vetta

Una doppietta di un instancabile Ibrahimovic e il sigillo di Hauge lanciano nuovamente il Milan in vetta alla classifica, grazie al successo in casa del Napoli per 3-1. Una vittoria firmata per gran parte proprio dallo svedese, che risponde a Ronaldo riprendendosi anche il primo posto della classifica marcatori a quota 10 centri.

Terzo ko stagionale e secondo di fila al San Paolo (non basta Mertens) per la squadra di Gattuso, che alla prossima ospiterà anche una Roma in gran forma. Il match è aperto e godibile sin dalle prime battute, seppur di grandissime occasioni non ne arrivino almeno fino al 20', minuto esatto in cui Ibrahimovic s'inventa il gol del vantaggio rossonero: sul cross pennellato di Theo Hernandez, lo svedese anticipa Koulibaly e di testa la mette all’angolino dove Meret non può arrivare.

I partenopei reagiscono prepotentemente e al 27' vanno per un paio di volte in pochi istanti vicinissimi al pareggio, prima con Mertens (respinto bene da Donnarumma), poi con Di Lorenzo che colpisce una clamorosa traversa in mischia da due passi, graziando gli ospiti.

Gli azzurri tentano di spingere anche nella ripresa, ma al 54' per il Milan sale ancora una volta in cattedra Ibrahimovic, che di ginocchio appoggia in rete lo 0-2 su assist di Rebic. Il Napoli non ci sta e neanche una decina di minuti più tardi trova il lampo per riaprire il discorso con Mertens, poco dopo però Bakayoko rimedia un’espulsione (doppio giallo) lasciando la squadra di Gattuso in inferiorità numerica.

Sotto di un gol e di un uomo i padroni di casa non ne vogliono comunque sapere di mollare, ma la squadra di Pioli è brava e attenta a non concedere altri spazi pericolosi. Nel finale ci pensa Hauge, al primo sigillo in Serie A, a chiudere i conti sul 3-1 per il Milan.

© Riproduzione riservata