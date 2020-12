Champion’s League: Juventus in scioltezza, la Lazio pareggia a Dortmund

La Juventus rimane in scia del Barcellona nella corsa al primo posto del Gruppo G di Champions League grazie al successo per 3-0 (con gol di Chiesa, Ronaldo e Morata) contro la Dinamo di Kiev. Non resta che giocarsi il tutto per tutto martedì al Camp Nou si giocherà il tutto per tutto nel tentativo di superare in extremis in classifica i blaugrana. Pareggio di platino per la Lazio in quel di Dortmund contro il Borussia. Ancora una volta determinante l’ex di turno Immobile che, dagli undici metri, pareggia la rete di Guerreiro. Ai biancocelesti basterà un punto nel prossimo turno per garantirsi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

I tabellini

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny 7; Demiral 6 (24' st Dragusin 6), Bonucci 6 (17' st Danilo 6), De Ligt 6; Chiesa 7.5 (31' st Kulusevski sv), McKennie 6.5, Bentancur 6 (31' st Arthur sv), Alex Sandro 6.5; Ramsey 5.5 (17' st Bernardeschi 6); Morata 7, Ronaldo 6.5. In panchina: Pinsoglio, Dybala, Frabotta, Cuadrado, Rabiot, Da Graca, Portanova. Allenatore: Pirlo 7. DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan 5.5; Kedziora 5.5, Zabarnyi 5, Popov 5.5, Mykolenko 6 (39' st Karavaev sv); Shepeliev 5.5 (27' st Garmash sv), Sydorchuk 6, Shaparenko 6; Tsygankov 5.5 (46' st Lednev sv), Verbic 5 (27' st Supryaha sv), Rodrigues 5 (27' st De Pena sv). In panchina: Neshcheret, Boyko, Baluta, Shabanov, Andriyevskiy, Clayton, Syrota. Allenatore: Lucescu 5.5. ARBITRO: Frappart (Francia) 6. RETI: 21' pt Chiesa, 12' st Ronaldo, 21' st Morata. NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bentancur, Zabarnyi, Shaparenko. Angoli 8-4 per la Juventus. Recupero: 1'; 3'.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki 7; Piszcek 6, Akanji 6, Hummels 6; Morey 6, Bellingham 6.5 (43' st Witsel sv), Delaney 6, Guerreiro 7 (17' st Schulz 5); Reyna 6.5, Reus 6.5 (31' st Sancho sv), Hazard 6.5 (31' st Brandt sv). In panchina: Unbehaun, Hitz, Zagadou, Dahoud, Moukoko, Passlack. Allenatore: Favre 6.5. LAZIO (3-5-2): Reina 6.5; Patric 6, Hoedt 6, Acerbi 6; Marusic 6, Milinkovic-Savic 6.5 (34' st Caicedo sv), Leiva 6 (24' st Akpa Akpro 6), Luis Alberto 5.5 (34' st Escalante sv), Fares 6 (24' st Lazzari 6.5); Correa 5 (24' st Pereira 6), Immobile 7. In panchina: Strakosha, Alia, Radu, Parolo, Anderson, Cataldi, Luiz Felipe. Allenatore: Inzaghi 6. ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (Esp) 6. RETI: 44' pt Guerreiro, 22' st Immobile (rig). NOTE: serata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Angoli 6-1 per la Lazio. Recupero: 0'; 4'.

