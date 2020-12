Il San Paolo di Napoli diventa "Stadio Maradona". Via libera dalla Giunta comunale

"Con una delibera approvata oggi, lo stadio è stato intitolato a Diego Armando Maradona. La delibera è stata proposta dal sindaco, Luigi de Magistris, dall’assessore alla Toponomastica, Alessandra Clemente, e firmata da tutta la Giunta comunale, che si è riunita a Palazzo San Giacomo".

Lo rende noto il Comune di Napoli. Poco prima della seduta di Giunta la Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina aveva approvato la proposta del Sindaco, dell’Assessore alla Toponomastica e della Giunta Comunale di intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione "Stadio Diego Armando Maradona".

"Il più grande calciatore di tutti i tempi"

Nell’atto ufficiale dell’Amministrazione comunale di Napoli Diego Armando Maradona viene ricordato come "il più grande calciatore di tutti i tempi, i cui altissimi meriti sportivi sono stati tra l'altro riconosciuti con la nomina ad ambasciatore della Fifa, che con il suo immenso talento e la sua magia, ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli, regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose, e ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato".

Amato e ricordato anche da chi non è appassionato di calcio

"Maradona - si legge ancora nella delibera della Giunta de Magistris - è amato e ricordato anche da chi non è appassionato di calcio o da quanti, nati dopo le sue leggendarie imprese calcistiche, non hanno vissuto gli anni dei suoi successi; le manifestazioni di cordoglio e i riconoscimenti ricevuti hanno inoltre superato tutti i confini sportivi, sociali, geografici, politici e religiosi, che hanno avuto rarissimi precedenti, al punto da far diventare l’intitolazione del suo stadio napoletano un coro unanime di portata ben più ampia della tifoseria cittadina". In conclusione la delibera ha sancito "l'intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione Stadio Diego Armando Maradona, subordinatamente all’autorizzazione del Prefetto della Provincia di Napoli, così come previsto dalla legge e dal Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica".

"Maradona figlio di questa città"

De Magistris nella delibera ha sottolineato anche di aver conferito a Diego Armando Maradona, nel 2017, la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato della profonda ammirazione e riconoscenza da parte della città e che "mai nessuno è riuscito ad immedesimarsi in modo così completo nel corpo e nell’anima di Napoli, con la quale 'el pibe de orò ha condiviso la genialità e l'unicità ma anche la sregolatezza e i tormenti, che lo hanno reso vero figlio della città". Pure la Giunta comunale, che ha approvato l’atto a unanimità, ha voluto ricordare il grande campione scomparso come "il figlio di questa città, venuto da lontano, che ci ha iscritto nella storia e che è scritto nella storia di questa città e ricorda anche la proclamazione del lutto cittadino per il giorno delle sue esequie".

