Nba: nuova stagione al via il 22 dicembre

Il 22 dicembre scatterà la Nba 2020-21 ma sarà il giorno di Natale a segnare il debutto col botto della nuova stagione. Da Oltre Oceano arrivano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i cinque incontri programmati, a partire dalla sfida fra i Dallas Mavericks e i campioni in carica dei Los Angeles Lakers che metterà di fronte Luka Doncic e LeBron James. La giornata sarà però aperta dal confronto fra i Miami Heat vincitori della Eastern Conference 2019-20 e i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli e Zion Williamson mentre a seguire Stephen Curry e i suoi Golden State Warriors, dove da quest’anno è in roster anche Niccolò Mannion, affronteranno i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Grande attesa anche per il ritorno in campo di Kevin Durant, che farà il suo esordio nei Brooklyn Nets guidati dal debuttante Steve Nash contro i Celtics. Gara speciale anche per Kyrie Irving, che tornerà per la prima volta a Boston da avversario. In chiusura di serata la partita fra Los Angeles Clippers e Denver Nuggets.

Le ultime notizie. Dopo il prolungamento del contratto di Lebron James per altri due anni con i Los Angeles Lakers, per una cifra di 85 milioni di dollari (il quasi 36enne Lebron James giocherà con i Lakers fino alla stagione 2022-2023 e quindi fino a quasi 39 anni), ha fatto rumore uno scambio che però probabilmente accontenta tutti: Russel Westbrook lascia i Rockets per trasferirsi ai Wizards e John Wall che fa il percorso inverso sbarcando a Houston.

Intanto su 546 giocatori Nba testati ben 48 sono positivi al Covid. Questi sono i risultati dei tamponi effettuati nell’ultima settimana di novembre ed eseguiti dalle franchigie in vista dell’avvio della nuova stagione. I cestisti sono ora in isolamento secondo le regole stabilite dalla Lega americana, riassunte in 134 pagine di protocolli, e non potranno rientrare senza autorizzazione. Dovranno, inoltre, inanellare 12 giorni senza sintomi prima di poter allacciare le scarte e scendere in campo. Un ritorno che dovrà in ogni caso essere avallato dai medici.

© Riproduzione riservata