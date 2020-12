Mondiali 2022, ecco le avversarie dell'Italia

Urna fortunata per gli azzurri di Mancini. A due anni da Qatar 2022 l'Italia ha conosciuto gli avversari da affrontare nel girone di qualificazione. Nel gruppo C con gli azzurri di Mancini testa di serie sono stati inseriti la Svizzera di Petkovic, l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania. Si inizierà con le prime partite il 24-25 marzo 2021 per terminare già nel novembre del prossimo anno, a un anno dal torneo iridato. La prima nazionale del girone avrà un pass per il prossimo Mondiale.

«Siamo ancora a quattro mesi dall’inizio delle qualificazioni ed è quindi prematuro commentare ma sicuramente la Svizzera è una squadra ostica che incontreremo anche agli europei e sarebbe potata stare tra le teste di serie». E' il commento del commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini. «Le altre squadre sono più abbordabili - ha detto Mancini - sono comunque tutte partite da giocare e le partite vanno affrontate tutte con la massima concentrazione, sempre».

© Riproduzione riservata