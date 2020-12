Napoli, Gattuso: "Rinnovo del contratto? Voglio lavorare e stare a mio agio"

«Faccio i complimenti alla squadra, abbiamo sofferto contro il Crotone». Rino Gattuso non infierisce contro i suoi corregionali e fa notare come la partita sia stata decisa da un episodio: l’espulsione di Petriccione del Crotone. «Sapevamo - dice l’allenatore del Napoli - che andare a giocare a Crotone non era facile, ha buoni giocatori ed esprime un buon calcio. Il 4-0 è un risultato bugiardo. Loro nel primo tempo meritavano qualcosa di più. E’ evidente che siamo stati avvantaggiati dal fatto che sono rimasti in 10. Sonoperò soddisfatto perché non è facile giocare ogni 3 giorni e per questo essere riusciti a fare tre punti è stato importante: in questo momento dobbiamo fare meno danni possibili».

Sul rinnovo del suo contratto Gattuso commenta: «Io voglio lavorare e stare a mio agio. Non è importante. La società mi ha dato questa possibilità ed io voglio scrivere una pagina importante per il Napoli in questa stagione».

