Frase razzista del quarto uomo: Psg e Basaksehir lasciano il campo!

È stata interrotta e non riprenderà la partita tra il Psg-Basaksehir . Secondo la ricostruzione uno dei vice dell'allenatore turco Buruk infatti ha accusato il quarto uomo di razzismo, prima di essere espulso. La partita così è stata momentaneamente sospesa al 15' del primo tempo, e dopo 8' di discussioni le due squadre e i rispettivi staff hanno deciso di abbandonare il campo. C'è l'ipotesi di tornare in campo domani alle 19, ma bisogna capire cosa deciderà la Uefa.

Sotto accusa c'è l'arbitro di bordo campo, il romeno Sebastian Coltescu che avrebbe dato del "negro" (usando il termine "negru", "nero" in romeno) all'assistente tecnico Achille Webo, per indicarlo all'arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste. Di fronte allo sfogo dell'ex giocatore camerunese, anche Neymar e Mbappé però sono intervenuti per chiedere chiarezza al direttore di gara Ovidiu Hategan, che al 24' ha accompagnato giocatori e staff fuori dal campo.