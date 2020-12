Impresa Juve: 3-0 a Barcellona e primo posto. Lazio agli ottavi

Barcellona-Juventus 0-3

Grandissima impresa della Juve, che va a vincere 3-0 al Camp Nou e si prende il primo posto nel girone, ribaltando una situazione iniziale in maniera incredibile. Successo meritato per i bianconeri, che hanno subito aggredito un Barcellona in crisi nera. Al 12’ Araujo stende Ronaldo in area: rigore di CR7 e 1-0. Raddoppia McKennie su assist di Cuadrado al termine di una bellissima azione corale, poi nella ripresa altro rigore di Ronaldo per mani di Lenglet, assegnato grazie alla Var. Nel Barcellona, l’ultimo ad arrendersi è stato Messi, protagonista anche di un bel duello con Gigi Buffon.

Lazio-Bruges 2-2

Dopo vent’anni la Lazio riconquista gli ottavi di Champions. Ma quanta fatica e sofferenza nello sconto diretto dell’Olimpico contro il Bruges per incassare quel punto che vale la qualificazione. La gara si era messa in discesa per i biancocelesti con l’uno-due della coppia Correa-Immobile nella prima mezz’ora per neutralizzare il pari di Vormer. Belgi in dieci dal 39’ del primo tempo causa l’espulsione di Sobol, ma con coraggio attendono l’attimo giusto per riportarsi in partita. Il 2-2 di Vanaken al 31’ della ripresa cambio il vento della gara. Clamorosa traversa di De Ketelaere in pieno recupero, brividi in serie per la Lazio prima di poter festeggiare il passaggio del turno.

