Serie D: rimodulate le date, si finisce il 6 giugno. Tre turni infrasettimanali

Con la ripresa della stagione regolare fissata per domenica 13 dicembre, con le partite della 7^ giornata (la 9^ per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre, il Dipartimento Interregionale ha rimodulato date e giornate del calendario.

Il giro di boa della Serie D è fissato per il 14 (gironi A e C) e per il 21 febbraio (tutti gli altri gironi), il Campionato si concluderà il 6 giugno. Ecco i nuovi turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutti i gironi: 6 gennaio, 3 e 24 febbraio, 14 aprile. I gironi A e C a venti squadre disputeranno altre due giornate, mercoledì 20 gennaio e 5 maggio.

Confermate le altre date già comunicate ad inizio stagione. Per le festività natalizie la 9^ giornata (l’11^ per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, la 7^ di ritorno (la 9^ per A e C) è anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15.00, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15.00, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.00.

Il Riassunto della stagione

2020

13 dicembre 7^ giornata (9^ Gironi A e C)

20 dicembre 8^ giornata (10^ Gironi A e C)

23 dicembre (mercoledì) 9^ giornata (11^ Gironi A e C) 2021

6 gennaio (mercoledì) 10^ giornata (12^ Gironi A e C)

10 gennaio 11^ giornata (13^ Gironi A e C)

17 gennaio 12^ giornata (14^ Gironi A e C)

20 gennaio (mercoledì) 15^ Gironi A e C

24 gennaio 13^ giornata (16^ Gironi A e C)

31 gennaio 14^ giornata (17^ Gironi A e C)

3 febbraio (mercoledì) 15^ giornata (18^ Gironi A e C)

7 febbraio 16^ giornata (19^ Gironi A e C)

Ritorno

14 febbraio 17^ giornata (1^ ritorno Gironi A e C)

Ritorno tutti i gironi

21 febbraio 1^ giornata (2^ Gironi A e C)

24 febbraio (mercoledì) 2^ giornata (3^ Gironi A e C)

28 febbraio 3^ giornata (4^ Gironi A e C)

7 marzo 4^ giornata (5^ Gironi A e C)

21 marzo 5^ giornata (6^ Gironi A e C)

28 marzo 6^ giornata (7^ Gironi A e C)

1 aprile (giovedì) 7^ giornata (8^ Gironi A e C)

11 aprile 8^ giornata (9^ Gironi A e C)

14 aprile (mercoledì) 9^ giornata (10^ Gironi A e C)

18 aprile 10^ giornata (11^ Gironi A e C)

25 aprile 11^ giornata (12^ Gironi A e C)

2 maggio 12^ giornata (13^ Gironi A e C)

5 maggio (mercoledì) 14^ Gironi A e C

9 maggio 13^ giornata (15^ Gironi A e C)

16 maggio 14^ giornata (16^ Gironi A e C)

23 maggio 15^ giornata (17^ Gironi A e C)

30 maggio 16^ giornata (18^ Gironi A e C)

6 giugno 17^ giornata (19^ Gironi A e C)

