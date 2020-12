Crotone, un poker che vale la prima vittoria: stracciato lo Spezia

Crotone-Spezia: 4-1

Marcatori: 7’pt e 51’ st Messias, 18’ pt Farias, 4’st Reca, 12’st Eduardo

Crotone: (3-5-2): Cordaz 6,5; Magallan 6 (28’st Cuomo 6), Marrone 6, Luperto 6; Pedro Pereira 6,5, Eduardo 7 (38’st Vulic sv), Zanellato 5 (44’st Riviere sv), Molina 7, Reca 7; Messias 8, Simy 6,5. All. Stroppa 7

Spezia: (4-3-3): Provedel 5; Ferrer 5 (1’st Sala 5), Terzi 5,5, Chabot 5, Bastoni 5 (38’st Marchizza); Estevez 5,5, Ricci 5,5, Pobega 5 (13’st Gyasi); Agudelo 5,5 (13’st Maggiore), Piccoli 5, Farias 6 (38’st Verde). All. Italiano 5,5

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: Chabot, Ferrer, Messias, Eduardo, Maggiore, Magallan

Note: espulso dalla panchina Porracchio (preparatore dei portieri Spezia)

Angoli: 1-4

Recupero: 0' pt, 6’ st

Vince e convince il Crotone che allo “Scida”. I pitagorici conquistano la prima vittoria stagionale per 4-1 con lo Spezia. Decisive le reti di un super Messias (doppietta personale per l’attaccante brasiliano al quale è stato anche annullato un gol per sospetta posizione di fuorigioco), Reca e Eduardo che hanno letteralmente travolto la squadra di Italiano. Finalmente, dopo una gara attenta ed equilibrata in ogni reparto, gli squali tornano a sorridere anche se rimangono ultimi della classe con 5 punti. Inutile la rete di Farias, innescata da un ingenuo errore di Zanellato.

