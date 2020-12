Ladri in azione a casa di Paolo Rossi durante il funerale

Nulla può fermare la malvagità umana. Neanche la compassione o il rispetto per uomo che non c'è più. È capitato anche a Paolo Rossi. Nel giorno del suo funerale, i ladri hanno fatto visita in casa di Pablito, a Bucine, nella campagna toscana, svaligiandola. Al rientro da Vicenza, la moglie Federica ha trovato il caos. Tra gli oggetti mancanti l’orologio del compianto centravanti. In corso i rilievi da parte della Polizia scientifica. Sarebbero stati portati via soldi in contanti, circa un centinaio di euro. Ma si attende che la moglie del calciatore faccia una verifica più precisa su cosa manchi dalla casa. Il furto è stato scoperto da un collaboratore della famiglia Rossi. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Arezzo. Per entrare, gli autori del furto avrebbero forzato una finestra dell’abitazione. Per fortuna non sono stati rubati gli oggetti più preziosi legati alla carriera dell'ex calciatore. Al rientro da Vicenza nell'agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un furto.

