Frenata San Luca, Cittanovese ko. l'Acr Messina torna alla vittoria a Roccella

L'Acireale vince il derby siciliano con il Licata e rimane in vetta da solo nel Girone I di Serie D. Per i granata a segno Silvestri (5') e Buffa (43'), nemmeno in panchina Saro Bucalo che “radio mercato” da in uscita. Rallenta il San Luca fermato dal Santa Maria Cilento in una gara che finisce a reti bianche. Fermo l'Fc Messina per i casi di Covid in casa Marina di Ragusa, non ne approfitta il Biancavilla che perde al '90 a Vallo della Lucania con la zampata vincente firmata da Coulibaly. In vetta perde anche la Cittanovese, prima in vantaggio al '70 con Corso, poi agguantati due minuti dopo da Ferreira e addirittura superati al 75' da Actis Goretta.

Chi invece compie un blitz esterno importante è l'Acr Messina, che gioca meno bene delle prime sei partite ma si dimostra cinica nel vincere a Roccella. Decide il match un rigore realizzato da Bollino nella ripresa al 53'. Locali vicini prima al vantaggio e poi al pari, ma i giallorossi si mostrano soliti e portano a casa tre punti preziosi. Successo che pesa anche per il Dattilo sul Troina, giunto in pieno recupero: apre Calafiore, pareggio di Santoro al 90', ma al 93' Terranova firma il gol che vale tre punti. Vince e convince il Paternò, alla faccia della smobilitazione: a segno La Piana (doppietta), Maiorano e Distefano, per il Rende rete della bandiera in pieno recupero firmato da Riconosciuto. Chiude il quadro il pari tra il Sant'Agata, in vantaggio con Cicirello dal dischetto, e il Castrovillari che pareggia al 72' con Manes.

RISULTATI

Acireale - Licata 2-0

Castrovillari - Città di S. Agata 1-1

Dattilo - Troina 2-1

Gelbison - Biancavilla 1-0

Fc Messina - Ragusa rinviata

Paternò - Rende 4-1

Roccella - Acr Messina 0-1

Rotonda - Cittanovese 2-1

San Luca - S. Maria Cilento 0-0

CLASSIFICA: Acireale 16 punti; San Luca 14; Cittanovese, FC Messina 13; Santa Maria Cilento, Licata, Messina Acr 12; Biancavilla 11; Paternò, Dattilo 10; Castrovillari, Gelbison 9; S.Agata, Rotonda 8; Troina 4; Marina di Ragusa, Roccella 3; Rende 2. Biancavilla 1 punto di penalizzazione Castrovillari, FC Messina, Ragusa, Troina una gara in meno

PROSSIMO TURNO - 8^ GIORNATA (20/12)

Biancavilla - Rotonda

Città di S. Agata - Fc Messina

Cittanovese - Acireale

Licata - San Luca

Acr Messina - Castrovillari

Ragusa - Gelbison

Rende - Roccella

S. Maria Cilento – Dattilo

Troina - Paternò

© Riproduzione riservata