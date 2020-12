La Juve pesca il Porto, Atalanta col Real Madrid, per la Lazio c'è il Bayern

La Juventus può sorride: il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League gli regala il Porto. La squadra di Pirlo, che giocherà la prima in trasferta, ha evitato l'Atletico e le tedesche e affronterà infatti i portoghesi, certamente alla portata dei bianconeri. Urna amara invece per Lazio e Atalanta, che non erano teste di serie: i biancocelesti sfideranno i campioni in carica del Bayern Monaco, mentre la squadra di Gasperini affronterà il Real Madrid. E le sorprese potrebbero essere all'ordine del giorno.

IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE

16-17 e 23-24 febbraio: andata ottavi di finale

9-10 e 16-17 marzo: ritorno ottavi di finale

19 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

6-7 aprile: andata quarti di finale

13-14 aprile: ritorno quarti di finale

27-28 aprile: andata semifinali

4-5 maggio: ritorno semifinali

29 maggio: finale

