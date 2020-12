Neymar, la caviglia fa crack: il brasiliano del Psg esce in lacrime

La caviglia di Neymar fa crack. Un’entrata durissima del centrocampista del Lione, Thiago Mendes, potrebbe costare un lungo stop all’asso brasiliano del Psg. Come se non bastasse il brutto scivolone casalingo in campionato dei parigini (passa di misura l’Olympique nel posticipo del campionato francese), la squadra più blasonata del calcio transalpino rischia di perdere per tanto tempo il suo giocatore più rappresentativo insieme a Mbappé.

Il giocatore ha lasciato il campo in lacrime dopo il duro intervento del giocatore avversario. Il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, attende di conoscere i tempi di recupero di Neymar in vista delle tre gare in sette giorni che il calendario francese prevede prima della pausa post-natalizia.

© Riproduzione riservata