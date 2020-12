Ranieri avverte la Samp: "Il Crotone meriterebbe di più dei punti che ha"

"Ci aspetta una partita importantissima. Affrontiamo una squadra che ha delle buone geometrie e che meriterebbe più punti di quelli che ha. Stanno dove stavamo noi l'anno scorso. Cercheranno una "vittoria-salvezza" e lo stesso dobbiamo fare noi: il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile ai 40 punti. Possiamo e dobbiamo fare risultato". Così il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, che non vuole cali di tensione, dopo il successo di Verona, in vista della gara interna contro il Crotone, in scena domani alle 18. "Scordiamo Verona. Deciderò se inserire qualche 'novita”: come sempre aspetterò la sera per valutare la stanchezza dei miei e scegliere i migliori per questa partita. Quasi non ci si allena in questo periodo, perchè si passa dalla ripresa alla rifinitura in un attimo. Quindi il ruolo di studio dell’avversario e dei video analisti è quanto mai importante", ha aggiunto l’allenatore dei liguri.

