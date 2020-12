Il Crotone lotta ma si arrende alla Sampdoria

Sampdoria-Crotone 3-1

Marcatori: 26’ pt Damsgaard, 36’ pt Jankto, 46’ Simy (rig.); 20’ st Quagliarella.

Sampdoria: Audero 6; Ferrari ng (8’pt Thorsby 5.5), Tonelli 6, Colley 6, Augello 6; Jankto 7, Ekdal 6, Adrien Silva 6 (45’ st Yoshida ng), Damsgaard 6.5 (45’ st Candreva ng); Verre 6.5 (15’ st Ramirez 6); La Gumina 5 (15’ st Quagliarella 6.5). All. Ranieri 6.5.

Crotone: Cordaz 5.5; Magallan 5.5 (33’ st Djidji ng), Marrone 5.5, Luperto 5; Pedro Pereira 5.5, Molina 6 (1’ st Vulic 6), Petriccione 6 (25’ st Riviere 5), Eduardo 5.5, Reca 6.5; Messias 6, Simy 6 (42’ st Rojas ng). All. Stroppa 5.5.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.

Note: Ammoniti: Colley, Messias, Ekdal, Marrone per gioco scorretto. Angoli 3–1 per la Sampdoria. Recupero tempo: 2’ pt, 4’ st.

GENOVA Il Crotone se l’è giocata. L’ha persa ma ci ha provato e c’è da dire che in partita ci stava anche bene: aveva incassato due gol in un primo giocato probabilmente meglio della Sampdoria, aveva rimesso fuori la testa allo scadere del tempo e stava provando a rimettere in equilibrio. Ma poi è entrato Fabio Quagliarella, uno dei veterani del campionato, goleador eccelso e dopo cinque minuti che calpestava l’erba di Marassi ha chiuso il conto: 3-1 e sconfitta che interrompe la fresca serie positiva del Crotone che, dopo la vittoria interna sullo Spezia, proprio nel turno di metà settimana era andato a prendersi un bel pari senza gol a Udine.

© Riproduzione riservata