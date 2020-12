Leao, gol più veloce della storia della Serie A: 6''76 per battere il record di Poggi

Pronti via e subito gol per il Milan contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Dopo soli 6 secondi e 76 centesimi di gioco Leao ha portato in vantaggio i rossoneri in una partita della tredicesima giornata della Serie A: una rete che si candida tra quelle più velici della storia del calcio. In Serie A rappresenta certamente il record di sempre: il portoghese ha battuto un primato che durava da 19 anni. Era il 2 dicembre 2001 quando Dario Hubner in Fiorentina-Piacenza rubò palla e servì in velocità Paolo Poggi che bucò Manninger. Poco meno di 8’’. Un gol lampo che consentì agli ospiti allenati da Novellinodi vincere al Franchi per 3-1.

Al terzo posto il gol-lampo di Branca. Nove secondi con l’Udinese di Bigon per colpire la Fiorentina: lancio lungo, torre di Orlando e inserimento di Branca: 1-0 dopo 9’’.

