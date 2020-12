Il giorno nero della Juventus: crollo contro una grande Fiorentina

Juventus-Fiorentina 0-3

Crollo Juve, impresa Fiorentina: lo 0-3 dell’Allianz Stadium ha del clamoroso, oltre a rappresentare la prima sconfitta di Pirlo e il primo successo di Prandelli. I bianconeri potevano portarsi momentaneamente a -1 dal Milan capolista, invece domani sera rischiano di ritrovarsi a un incredibile -10. L’ultimo giorno di calcio del 2020 si trasforma in incubo per Ronaldo e soci: oltre ad essere capitolati sotto i colpi di Vlahovic e Caceres, e all’autorete di Alex Sandro, un passivo pesantissimo al di là dell’espulsione di Cuadrado al 18' e delle discutibili decisioni di La Penna, che hanno fatto infuriare il vicepresidente Pavel Nedved, che a un certo punto è andato via arrabbiatissimo, sono anche senza i tre punti conquistati a tavolino contro il Napoli.

Infatti la decisione del Collegio di Garanzia arrivata nel pomeriggio ha ribaltato tutto. Una sentenza che ha portato anche ad escludere dalla distinta Rabiot, squalificato per la famosa sfida contro i partenopei ma, da regolamento, il nuovo stop sarebbe stato valido dalle ore 24 di oggi, e così in panchina ci va l'acciaccato Arthur. E in più, piove sul bagnato, Pirlo ha perso De Ligt per infortunio e la Procura della Figc ha aperto un’indagine su Buffon per la presunta bestemmia in Parma-Juve. Insomma pr la Juve questo sarà un Natale al contrario, diverso dai soliti trascorsi in vetta alla classifica.

«La sentenza di oggi? Per noi non è un problema giocare la partita, ma mi sembra non corretta verso le altre squadre che sono state partite e sono andate a giocare, e magari a perdere, con assenze dovute al Covid». Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport.

© Riproduzione riservata