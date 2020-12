Serie A pronta a ripartire: ecco la classifica e le sfide del prossimo turno

Pausa mordi e fuggi per la Serie A, che dopo qualche giorno di riposo è già tutta proiettata alla ripresa del campionato con il primo turno del nuovo anno. Domenica prossima tutti in campo e per molte delle 20 squadre le vacanze sono già finite. Le prime a riprendere sono state il Parma, il Crotone e il Verona, che già avantieri sono tornate per qualche seduta atletica.

SERIE A - 15° GIORNATA - 03 gennaio 2021

Ore 15: Atalanta-Sassuolo / Cagliari-Napoli / Fiorentina-Bologna / Genoa-Lazio / Parma-Torino / Roma-Sampdoria / Spezia-Verona.

Inter-Crotone (ore 12.30) / Benevento-Milan (ore 18) / Juventus-Udinese (ore 20.45)

ATALANTA

Dopo cinque giorni di riposo, la squadra di Gasperini riprende ad allenarsi oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, in vista dell’impegno casalingo col Sassuolo. Non mancano però le incognite per i bergamaschi, dal recupero degli infortunati al mercato. Con il nodo Papu Gomez.

BENEVENTO

La squadra di Pippo Inzaghi è tornata in campo ieri per iniziare a preparare il match del nuovo anno contro il Milan (3 gennaio, alle ore 18, allo stadio "Vigorito").

BOLOGNA

Gli uomini di di Mihajlovic sono tra gli ultimi a tornare ad allenarsi: la ripresa è prevista mercoledì 30 dicembre al centro tecnico a porte chiuse.

CAGLIARI

I rossoblù hanno ripreso ieri: la squadra di Di Francesco prepara la sfida casalinga con il Napoli.

CROTONE

Già avantieri si sono ritrovati in campo per una seduta atletica, oggi allenamento in vista della difficile trasferta a san Siro contro l’Inter.

GENOA

Niente pallone per la squadra che ha ripreso ieri dopo la mini sosta natalizia. Lo staff ha predisposto test fisici accompagnati da rilevazioni funzionali, e una serie di lavori in palestra per riprendere il tono muscolare. Domenica la Lazio.

FIORENTINA

I viola si sono ritrovati ieri sera per i tamponi, oggi è prevista la ripresa alle 11 al centro tecnico in vista della sfida al Franchi col Bologna.

INTER

La squadra di Conte riparte oggi, con la ripresa degli allenamenti, la sua corsa al Milan capolista. Prossimo avversario il Crotone.

JUVENTUS

Tutti alla Continassa già da oggi. La squadra di Pirlo è tornata ad allenarsi per preparare la gara allo Stadium contro l’Udinese.

LAZIO

Si ricomincia oggi alle 15 a Formello, domenica la trasferta a Marassi col Genoa.

NAPOLI

Per Gattuso l’appuntamento è fissato per ogg pomeriggio, in vista del Cagliari.

MILAN

Per la capolista si ricomincia oggi con una seduta facoltativa: la ripresa definitiva mercoledì in vista del Benevento.

PARMA

Gialloblù in campo già da avantieri: assenti solo Valenti, Osorio, Brunetta e Gervinho per un permesso accordato dalla società per vacanze un po' più lunghe. Prossimo match col Toro.

ROMA

Oggi si riprende a Trigoria, ma Fonseca non potrà contare su Mirante e Spinazzola, entrambi alle prese con una lesione ai flessori che costringeranno i due calciatori a saltare la prima gara del 2021 contro la Samp.

SAMPDORIA

La squadra di Ranieri è tornata al lavoro ieri: per il tecnico romano c'è la sfida da ex ai giallorossi.

SASSUOLO

Per i neroverdi ripartenza oggi per preparare la sfida in casa dell’Atalanta.

SPEZIA

Giro di tamponi ieri e oggi tutti in campo per la ripresa degli allenamenti. Gli uomini di Italiano devono preparare la gara interna con il Verona.

TORINO

Per Giampaolo pausa finita, tutti in campo da ieri: domenica c'è il Parma ed è corsa ai punti per risalire dall’ultimo posto in classifica.

UDINESE

Ripresa ieri in vista della gara con la Juve. In gruppo è tornato anche Makengo.

VERONA

Appuntamento al centro sportivo di Peschiera del Garda per i gialloblù, dopo tre giorni di pausa, già avantieri. Domenica con lo Spezia la prima di tre gare concentrate in una settimana (il 6 gennaio con il Torino e il 10 al Bentegodi con il Crotone).

