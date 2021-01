Il Covid piomba nuovamente sulla Serie A: positivi gli juventini Alex Sandro e Cuadrado

Dopo Alex Sandro, anche Juan Manuel Cuadrado è positivo al Covid-19: lo riporta la Juventus. "Il

giocatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico" spiega il club bianconero in una nota ufficiale.

Vigilia, dunque, agitata in casa bianconera poche ore dalla supersfida in casa della capolista Milan. Lo stesso allenatore juventino Andrea Pirlo aveva detto in conferenza stampa che nel pomeriggio era atteso l'esito del risultato dei tamponi. Dybala ieri aveva un pò di febbre, ma l'argentino oggi sta meglio e dovrebbe essere abile ed arruolabile per la supersfida del posticipo dell'Epifania.

