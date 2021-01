Serie A, 10 partite nella calza della Befana: ma c’è un’incognita. Ecco dove vederle

Sembra quasi di essere tornati negli anni Novanta. Quando l’Italia pallonara si abbeverava al drink della serie A con una voracità tale da mandarlo già tutto d’un fiato. Tutte le gare allo stesso orario e “Tutto il calcio minuto per minuto” a scandire il ritmo delle emozioni. Poi, sono arrivate le pay-tv, i diritti televisivi e, con loro, le esigenze di non sovrapporre gli eventi. Così, dal fugace drink del primo pomeriggio domenicale si è passati agli “spezzatini” mordi e fuggi: partite spalmate sino all’inverosimile, in più giorni, anche a costo di giocarne una per ogni fascia oraria. Ecco perché i turni infrasettimanali rappresentano una sorta di sollievo e fanno rivivere un piacevole amarcord ai tifosi italiani che hanno vissuto la fase precedente.

Tutto d’un fiato (o quasi)

A rompere il ghiaccio toccherà al Cagliari del figliol prodigo Nainggolan che se la vedrà con il Benevento di Pippo Inzaghi desideroso di cancellare il fresco ko con il Milan (12.30 SKY). Poi, grande scorpacciata di gare alle 15. Fari puntati su Sampdoria-Inter, con i nerazzurri di Conte che vogliono operare il sorpasso ai danni del Milan (SKY). La fascia oraria classica delle 15 sarà occupata anche da Atalanta-Parma (SKY), Bologna-Udinese (DAZN), Crotone-Roma (SKY), Lazio-Fiorentina (DAZN), Sassuolo-Genoa (SKY) e Torino-Verona (SKY). Il tè caldo delle 18 si potrà sorseggiare guardando Napoli-Spezia (DAZN).

Col fiato sospeso

Dulcis in fundo, nella giornata “dedicata” proprio ai dolci, il posticipo tanto atteso Milan-Juventus. A patto che si giochi, perché l’Asl di Torino è stata chiara: se dovessero registrarsi altri positivi tra i bianconeri, niente partenza per la Lombardia. Al momento solo Cuadrado e Alex Sandro sono risultati infetti dal Covid. Se tutto filerà liscio, squadre in campo alle 20.45 (SKY).

