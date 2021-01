L’ex presidente della Fifa, Joseph Blatter ricoverato in ospedale. Secondo il quotidiano svizzero Blick, l’ex numero 1 del calcio mondiale, 84 anni, sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. «Mio padre è ricoverato in ospedale, migliora di giorno in giorno ma ha bisogno di tempo e tranquillità. A nome della mia famiglia chiedo il rispetto della privacy», le parole della figlia Corinne Blatter Andenmatten. (ITALPRESS)

© Riproduzione riservata