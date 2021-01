Serie A: classifica, pronostici e risultati in diretta delle partite di oggi

Risultati delle partite di oggi e classifica della Serie A. Clicca qui per gli aggiornamenti.

Clicca sull'immagine per seguire la cronaca e i risultati in diretta

Su tutti spicca il "lunch-match" Roma-Inter

Si preannuncia un mezzogiorno infuocato domenica all’Olimpico: il lunch-match della 17/a giornata di Serie A metterà di fronte Roma e Inter. Gli uomini di Conte partono favoriti, secondo gli analisti Snai: il successo dell’Inter è a 2,39, contro il 2,90 della Roma; il pari si gioca a 3,50. All’Olimpico si sfideranno il primo e il terzo attacco del campionato: così l’Over, a 1,50, è nettamente più probabile dell’Under, a 2,40. L’1 a fine primo tempo, a 3,30, e il "2" dei nerazzurri per la seconda metà di partita, è a 2,55. Se l’1-0 per la Roma pagherebbe 14 volte la posta, l’1-3 per l'Inter si gioca a 16. La rete di Dzeko è a 2,75, quella di Lukaku a 2,50.

Clicca sull'immagine per seguire la cronaca e i risultati in diretta

Juventus-Sassuolo

La Juventus ospita in casa il Sassuolo, squadra con la quale ha ottenuto dieci vittorie e una sola sconfitta in 14 confronti diretti. Anche se gli emiliani nelle ultime due occasioni hanno inchiodato al pareggio i campioni d'Italia, la quota del successo bianconero è bassissima, 1,33. A 5,40 la «X», a 8,20 l'ipotesi della prima vittoria del Sassuolo allo Stadium, dove ha ottenuto solo un pareggio in sette partite.

Milan-Torino 2-0

Il Milan torna subito a sorridere, batte 2-0 il Torino e si lascia alle spalle la prima amara sconfitta in campionato di mercoledì con la Juve. A San Siro decidono le reti di Leao e Kessie (ancora infallibile dal dischetto), che rispediscono momentaneamente la squadra di Pioli in vetta a +4 sull'Inter, impegnata domani nello scontro diretto con la Roma. La formazione granata di Giampaolo, dopo quattro risultati utili di fila, torna invece a perdere restando penultima in classifica. I rossoneri ci mettono poco più di 25 minuti a sbloccare l’equilibrio, grazie a una bella azione in verticale partita da Theo Hernandez, passata per i piedi di Brahim Diaz e conclusa alla perfezione da Leao, bravo a trasformare in oro un assist al bacio del compagno. Passano una decina di minuti e arriva anche l’episodio che porta al raddoppio del Milan: Belotti stende Diaz in area, Maresca prima non vede, poi con l’aiuto del Var assegna il rigore che Kessie trasforma nel 2-0. Nel finale di primo tempo prima i granata vanno a centimetri dal riaprirla con la traversa a salvare i padroni di casa sulla punizione quasi perfetta dell’ex Rodriguez, poi Kessie fallisce la doppietta personale facendosi ipnotizzare da Sirigu a tu per tu.

La ripresa si apre con un altro episodio, stavolta in area rossonera, con Verdi che va giù in area scalciando Tonali: l’arbitro assegna inizialmente il rigore, salvo poi toglierlo dopo aver consultato ancora il Var. Il Torino prova comunque con orgoglio a restare in partita, ma dalle parti di Donnarumma non arrivano grandi pericoli, così gli uomini di Pioli gestiscono bene il doppio vantaggio. Soltanto nel finale un tiro di Segre deviato da Romagnoli mette in apprensione il portiere locale, bravo con un riflesso ad evitare il gol ospite e a sigillare il definitivo 2-0.

Parma-Lazio

Turno sulla carta favorevole anche per la Lazio, vincente a 1,63 sul campo del Parma, dato a 5,00.

Benevento-Atalanta 1-4

L’Atalanta soffre con il Benevento ma poi dilaga vincendo allo stadio Vigorito per 4-1. I campani, però, hanno il merito di rimanere in partita per più un’ora per cedere di schianto solo dopo il secondo vantaggio degli ospiti. Con questa vittoria, la terza consecutiva in Serie A, la squadra di Gasperini sale al quarto posto in classifica con 31 punti e riassapora la permanenza in zona Champions League. Il Benevento, coi sui 21 punti, rimane in decima posizione ma con la convinzione di aver disputato un’altra prova importante contro un avversario difficile e molto più attrezzato. La partita è stata sbloccata da Ilicic al 30' del primo tempo con un diagonale incrociato che trova la deviazione decisiva di Glik. L’attaccante sloveno, che sembra tornato ai fasti di Valencia, è autore anche di due assist e di una serie di giocate che fanno ben sperare l’ambiente in vista della sfida europea col Real Madrid.

Il Benevento ha avuto il merito di non scoraggiarsi e, grazie alle parate del suo portiere Montipò, ha resistito alle folate avversarie trovando il gol del pareggio con Marco Sau al quinto minuto della ripresa. Per l’attaccante sardo è il secondo gol consecutivo dopo quello inflitto al Cagliari domenica scorsa. Ma i nerazzurri sono troppo forti per la neopromossa guidata da Filippo Inzaghi e questa superiorità esce alla distanza. Il doppio gancio al mento, portato da Toloi e Zapata tra il 69' e il 71', chiude ogni velleità mentre il gol di Muriel a quattro minuti dal termine serve solo a definire il tabellino finale. Per gli orobici una vittoria importante per confermare la risalita verso le zone nobili della classifica, per i giallorossi una sconfitta indolore che conferma la bontà di un percorso per molti inaspettato ma più che meritato.

Udinese-Napoli

Tra le altre, Napoli (1,87) favoritissimo in casa dell'Udinese (4,10), Lazio (1,65) da '2' a Parma (5,00), Fiorentina (1,82) avanti con il Cagliari (4,20). Lunedì il derby tra Spezia e Sampdoria, con i blucerchiati in vantaggio: '1' a 3,05, '2' a 2,40.

Genoa-Bologna 2-0 Il nuovo Genoa di Ballardini non si ferma e conquista il settimo punto in quattro partite. Il Bologna di Mihajlovic non sa più vincere e rischia di essere risucchiato dalla lotta salvezza. Al Ferraris vince il Genoa per 2-0 grazie alle reti di Zajc e di un ritrovato Mattia Destro, al sesto sigillo stagionale in quattordici apparizioni. A Genova il campo pesante complica non poco la manovra delle due squadre che però nei primi dieci minuti sfoggiano un approccio arrembante. La prima fiammata è di Criscito, oggi schierato a tutta fascia, con un mancino da fuori area che costringe Da Costa all’intervento in tuffo sul primo palo. La risposta del Bologna - padrona del campo con più del 65% del possesso palla - è affidata a Vignato che al 14' impegna Perin con un tiro dalla distanza. L’episodio scuote il talento italo-brasiliano che alla mezz'ora di gioco sale in cattedra e inizia a disegnare calcio. Al 33' l’ex Chievo sfoggia un lancio alla Totti per Orsolini che col mancino costringe Perin a salvarsi in corner. La partita sembra ormai essere nelle mani del Bologna ma nel finale di tempo al Genoa basta una fiammata di Shomurodov per passare in vantaggio.

Al 44' l’uzbeko si beve Paz sulla fascia e crossa al centro dove Da Costa è decisivo in un primo momento sul tiro di Zappacosta e incolpevole successivamente sul tap in vincente di Zajc. Nella ripresa Ballardini opta per un doppio cambio: fuori Criscito e Behrami, dentro Ghiglione e il 2001 Ebongue, subito protagonista. Al 55' il Bologna trova il 2-0, la firma è di Destro ma l’errore è tutto di Schouten. Ebongue ruba palla al centrocampista olandese e serve l’attaccante italiano che a tu per tu con Da Costa non sbaglia. La rete del raddoppio chiude definitivamente un match che il Bologna prova senza successo a riaprire con i cambi: fuori Schouten e Orsolini, dentro Barrow e Skov Olsen. Ma non basta per ribaltare una partita che può cambiare il volto della lotta salvezza.

Tutti i pronostici Snai

Segui i risultati in diretta di tutte le squadre di Serie A: Milan, Inter, Roma, Juventus, Sassuolo, Napoli, Atalanta,Lazio, Verona, Benevento, Sampdoria, Bologna, Udinese, Fiorentina, Cagliari, Spezia, Torino, Parma, Genoa, Crotone.

© Riproduzione riservata