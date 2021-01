Fc: Bianco e non solo. Rivoluzione Rende, Libri torna a Roccella

Mercato in fermento nel Girone I di Serie D. Continua il pressing dell'Fc su Silenzi della Cittanovese, con i calabresi che dopo il ritorno di Napolitano potrebbero cedere il loro “gioiello”, anche perché il calciatore avrebbe espresso parere favorevole al trasferimento a Messina. Intanto il club di Arena ha praticamente preso il 2002 Gabriel Bianco dall'Acireale, mentre ha salutato la comitiva dopo poche settimane il pari età Kellian.

In casa Acr si attendono notizie sul fronte Zaine, l'alternativa è già stata individuata: un centrocampista d'esperienza, in grado di offrire alternative tecniche all'organico già molto competitivo dei peloritani. Domani, intanto, è in programma la presentazione del direttore sportivo Cocchino D'Eboli: non ci sarà molto da fare, la base di squadra è abbastanza attrezzata. Il Sant'Agata ragiona sui tasselli da inserire, il neo tecnico Mimmo Giampà ha chiesto alla società per fare il punto sugli elementi già in rosa, prima di effettuare i tagli necessari anche per adattare gli uomini al 3-4-3.

In Calabria cerca il miracolo il Rende, che ha effettuato nelle scorse ore “tagli” pesanti: quelli del capitano Alessandro Miceli, Louzada, De Marchi e Cruz. Diversi gli elementi in prova, in settimana dovrebbero essere inseriti in organico un attaccante e un difensore. Il Roccella formalizzerà il ritorno di Gianni Libri, tuttocampista di Locri.

Colpaccio della Gelbison, che ha ingaggiato il classe 1990 ex Acr Messina, Francesco Bruno, difensore di livello assoluto. Si muove anche l'Acireale che dopo Viscomi ha chiuso l'accordo con Dario La Vardera, esterno parlermitano classe 2002 proveniente dal Cosenza. Tassello under anche per il Rotonda, che dal Troina fa arrivare Carlo Attanasio (2002). Il Dattilo preleva dal Borgosesia Samuele Pirrello, 2001, difensore. Il Biancavilla ha rescisso i contratti con Placido Indelicato (1999), Giuseppe Giuffrida (2002), e Salvatore Bonaccorso (2002). I gialloblu hanno accolto nelle ultime ore le dimissioni del direttore sportivo Salvo Castorina.

© Riproduzione riservata