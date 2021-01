Juventus, Inter e Napoli soffrono ma passano ai quarti di Coppa Italia

Servono i tempi supplementari alla Juventus per regolare il Genoa, e il gol qualificazione è del classe 1999 Hamza Rafia, talento prelevato dal Lione e "parcheggiato" in quella Juventus under 23 che gioca in C e oggi ha fornito alla formazione iniziale della prima squadra anche il brasiliano Wesley Gasolina e il 18enne promettentissimo romeno Dragusin, difensore messo accanto a Demiral e al veterano Chiellini. Decisiva la rete del debuttante Rafia al 105', dopo che i bianconeri si erano fatti rimontare il doppio vantaggio firmato Kulusevski e Morata. Di Czyborra e Melegoni le inutili reti degli ospiti. I bianconeri ai quarti di finale di Coppa Italia.

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli campione in carica passa il turno di Coppa Italia contro l’Empoli, vincendo 3-2 con le reti di Di Lorenzo, Lozano e Petagna, e si prepara a sfidare ai quarti di finale la vincente tra Roma e Spezia.

Ad un passo dalla lotteria dei rigori l’Inter supera la Fiorentina per 2-1 e conquista il passaggio ai quarti di Coppa Italia dove affronterà il Milan. Mattatore il solito Lukaku andato a segno di testa al 119': il belga è stato inserito a metà ripresa, dopo il momentaneo pareggio dei viola, insieme ad Hakimi e poco dopo a Barella autore dell’assist vincente.

