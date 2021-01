Sci, Marta Bassino trionfa nella gara di Kranjska Gora

Terzo sigillo stagionale, quarta vittoria in carriera. Marta Bassino è sempre più "gigante" nello slalom gigante, la specialità più praticata dello sci alpino. La campionessa azzurra ha trionfato nella gara di Kranjska Gora con una sciata perfetta, precisa, d’attacco su una pista, la 'Podkoren 3', estremamente ghiacciata. Per la 24enne sciatrice di Borgo San Dalmazzo quella ottenuta oggi sulle montagne slovene è stata la terza vittoria in questa stagione a tre mesi da quella di Soelden e a poco più di un mese da quella di Courchevel. Il successo di Marta permette all’Italia di toccare quota 97 successi nella storia dello sci alpino femminile.

Per l’Italia ci sono poi Federica Brignone 5/a in 2.14.00 e subito davanti a Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia 15/a in 2.16.00 ed Elena Curtoni 16/a in 2.16.47

