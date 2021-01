Sci, Marta Bassino concede il bis a Kranjska Gora: secondo successo in 48 ore

La doppietta colorata di bianco porta la firma di Marta Bassino. La sciatrice azzurra concede il bis sulla pista di Kranjska Gora e vince anche il secondo gigante. La ventiquattrenne piemontese (adesso terza nella classifica generale) conquista il quarto successo in stagione (quinto da quando gareggia), grazie a una seconda frazione di grande personalità (ha chiuso in 2’18”06). Secondo posto Michelle Gisin (66 centesimi dalla Bassino) e terzo per la slovena Meta Hrovat (a 73 centesimi). Settimana l'altra azzurra Sofia Goggia.

La prima manche

Nella prima manche erano state ben sei le azzurre che avevano centrato il pass per la seconda: oltre a Bassino e Goggia anche Federica Brignone, Roberta Midali, Elena Curtoni e Roberta Melesi.

