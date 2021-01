Lega calcio: Dal Pino riconfermato ma prende tempo

Paolo Dal Pino è stato riconfermato presidente della Lega serie A, Luigi De Siervo mantiene la carica di amministratore delegato. Sono queste le notizie più importanti al termine della lunga giornata di Palazzo Parigi in centro a Milano, dove le 20 società della massima serie si erano date appuntamento in assemblea per il rinnovo delle cariche. Dal Pino, dopo l'elezione di un anno fa in seguito al commissariamento della Lega, è stato eletto alla seconda votazione con 14 voti (nella prima ne aveva ottenuti 10, non sufficienti per il raggiungimento del quorum), anche se per l’accettazione ufficiale della nomina ha fatto sapere di volersi prendere qualche giorno. De Siervo ha conservato la carica di ad con 15 preferenze alla prima votazione. La giornata, però, è stata molto più complicata del previsto, dal momento che a un certo punto i lavori hanno rischiato una clamorosa interruzione. Dal Pino, di fronte alle titubanze delle società sulle nomine, ha forzato la mano imponendo la prima votazione (risultata nulla), ma soprattutto facendo presente di non essere disposto a ricandidarsi per la seconda. (ITALPRESS)

© Riproduzione riservata