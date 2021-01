Conte dopo l'espulsione: "Maresca, sei sempre tu. Mi ricordo del Var"

Furioso Antonio Conte contro l'arbitro Maresca: appena espulso il tecnico dell'Inter esclama: "Maresca, sei sempre tu. Sei sempre tu, mi ricordo. Sei quello del Var". Finisce 0-0 tra Udinese e Inter con i nerazzurri che così non riescono ad approfittare del passo falso del Milan, che perde in casa con l'Atalanta 3-0. L'Inter non va oltre il pari in Friuli e così resta secondo, mentre il Diavolo è campione d'inverno.

E dopo la tensione tra Conte e l'arbitro, a fine gara anche parapiglia in campo e negli spogliatoi.

