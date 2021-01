Serie A, a che ora e dove vedere le partite. Oggi Roma, Milan, Inter e Crotone

Il pareggio tra Benevento e Torino ha rotto il ghiaccio nell'anticipo dell'ultima giornata d'andata del campionato di serie A. Una doppietta del redivivo Simone Zaza ha rimesso in pista i granata, freschi di cambio di allenatore: primo punto per l'ex tecnico del Crotone, Davide Nicola. Doccia fredda per i sanniti di Pippo Inzaghi che si erano portati avanti per 2-0 (rigore di Viola e gol di Lapadula).

Il sabato di campionato

Se si guarda la lotta al vertice, la 19esima giornata... è tutta qui. Dopo la gara delle 15 tra Roma e Spezia (SKY), infatti, ci sarà una spettacolare doppietta delle 18 che stabilirà il campione d'inverno tra Milan e Inter. Ai rossoneri, di scena in casa con l'Atalanta (SKY) basterebbe anche un solo punto, mentre l'Inter, impegnata a Udine (SKY), deve battere i friulani e sperare nel ko dei cugini. In serata (20.45 DAZN) spazio al Crotone di Stroppa che cercherà continuità dopo l'ultima scorpacciata e lo farà in casa della Fiorentina (Prandelli è sulla graticola).

La manita domenicale

La Juventus, dopo aver aggiornato la bacheca piazzando la Supercoppa, servirà l'antipasto domenicale del 19esimo: 12.30 contro il Bologna (DAZN). Due le gare delle 15: Genoa-Cagliari (DAZN) e Verona-Napoli (SKY). Alle 18 spazio a Lazio-Sassuolo (SKY). Chiuderà il girone d'andata il posticipo serale tra Parma e Sampdoria (20.45 SKY)

