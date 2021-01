Tutto facile per la Juventus, ora c'è l'Inter. Spettacolo Atalanta

Juventus-Spal 4-0

Nessuna brutta figura, la Juventus raggiunge le semifinali di Coppa Italia senza affanni: due gol per tempo contro la Spal, con Morata (su rigore) e Frabotta a segno nei primi 45' e la coppia Kulusevski-Chiesa nella ripresa per il 4-0 finale. Scongiurato, dunque, il rischio di imitare il Bayern e il Real, presi come esempio da Pirlo alla vigilia per mettere in guardia i suoi ragazzi sui pericoli nascosti nell’affrontare una formazione di serie inferiore. Ora la doppia sfida contro l’Inter, con l’andata a San Siro in programma già mercoledì prossimo.

Atalanta-Lazio 3-2

Al termine di una partita densa di episodi, di emozioni, di gol, con un espulso, cinque ammoniti e un rigore parato, l’Atalanta si regala la semifinale di Coppa Italia contro la vincente di Napoli-Spezia, battendo 3-2 la Lazio nel proprio stadio. I nerazzurri bergamaschi hanno avuto il merito di crederci forse più degli avversari, sfruttando in particolare una rosa sicuramente più abbondante e meglio assortita rispetto a quella degli avversari, al punto da potersi permettere il lusso di giocare in inferiorità numerica per 41'. Alla Lazio, che a un certo punto si era pure ritrovata in vantaggio 2-1, va comunque il merito di essersela giocata senza lesinare energie.

