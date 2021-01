Il Milan torna a sorridere, la Juventus avanti con CR... (Chiesa-Ramsey)

Bologna-Milan 1-2

Il Milan batte 2-1 il Bologna al Dall'Ara nel primo anticipo della ventesima giornata di serie A, la prima del girone di ritorno, e si garantisce il primo posto in classifica per un'altra settimana. Rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Rebic, il più veloce a ribadire il pallone in rete dopo un rigore di Ibrahimovic parato da Skorupski. Altro rigore per il Milan a inizio ripresa, questa volta tirato e realizzato da Kessie. Nel finale, al 36', l'ex Poli segna e prova a suggerire la rimonta ma anche se a fatica il Milan difende la vittoria anche grazie alle parate di un super Donnarumma.

Sampdoria-Juventus 0-2

La Juventus 2-0 vince a Marassi contro la Sampdoria e si conferma terza in classifica con 39 punti alle spalle dell’Inter, comunque vada stasera la partita dei nerazzurri. La prima rete è arrivata al 20' con Federico Chiesa che ha sfruttato un assist di Morata su azione partita da Ronaldo. Il secondo gol a quattro minuti dalla fine, firmato da Ramsey su assist di Cuadrado. Niente da fare dunque per gli uomini di Ranieri che non sono riusciti a recuperare pur avendo tentato una reazione nel secondo tempo e mettendo i bianconeri in difficoltà in un paio di episodi.

