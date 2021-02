Maradona, audio choc del medico: "Il ciccione sta morendo"

Emergono dettagli sempre più crudi sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre. Il portale Infobae ha pubblicato le tracce audio della conversazione tra il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, indagati per il decesso dell’ex stella del calcio. «Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione - ha detto il medico negli attimi concitati del malore -, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti». Successivamente, Luque ha contattato un collega confermando la notizia dell’imminente decesso dell’ex Pibe de Oro: «Sì, scemo, il gordo sta morendo. Pare abbia avuto un arresto cardio-respiratorio, io sto andando lì».

I telefoni cellulari del neurochirurgo Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov, principali imputati nel caso che indaga sulla morte di Diego Maradona per presunto omicidio colposo, hanno avuto un’intensa attività il 25 novembre 2020 il giorno in cui è morto l’idolo del calcio mondiale. Per 33 minuti i medici hanno scambiato diversi messaggi WhatsApp in cui hanno raccontato ciò che stava accadendo nel paese San Andres de Tigre, dove Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz erano andati per un controllo di routine. Ma oltre ai testi, è passata una quantità importante di audio in cui hanno raccontato passo dopo passo quello che è successo mentre i medici del servizio prepagato hanno cercato senza successo di rianimare Maradona.

