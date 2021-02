La Juve vede la finale di Coppa Italia, Ronaldo stende l'Inter a San Siro

Inter-Juventus 1-2

Rivincita Juve. Ronaldo doppietta. Difese (e portieri) in tilt. Il primo round del Derby d’Italia, fra il miglior attacco (quello interista) e la miglior difesa (la bianconera) è andato agli ospiti. Il gol iniziale di Lautaro (non perfetto Buffon) ha stimolato la Juve che ha attaccato maggiormente e, dopo il rigore (non digerito) del pareggio di Ronaldo, l’Inter ha accusato il colpaccio e un malinteso fra Handanovic e Bastoni ha mandato in gol CR7. I nerazzurri hanno risentito delle assenze di Hakimi e Lukaku. Ma la Juve ha giocato bene, nel primo tempo. Nella ripresa un salvataggio di Demiral ha permesso alla Juve di conservare il vantaggio. Buffon ha salvato il risultato. Sanchez e Vidal salteranno il ritorno. In Coppa Italia non si è ripetuto quello che era successo in campionato e ora gli juventini potranno conquistare la finale. L’Inter stavolta non ha avuto gioco facile anche a causa delle squalifiche di Hakimi e Lukaku. A Torino, dove si deciderà tutto, i due interisti ci saranno. Questo risultato ha detto che i bianconeri non sono in soggezione davanti alla squadra di Conte.

