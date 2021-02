L'Inter cambia logo come omaggio al capodanno cinese, arriva l'anno del toro

In onore dell’anno del bue, i nerazzurri modificano addirittura lo storico logo ufficiale dell’Inter, come visibile negli ultimi shooting fotografici postati sulla pagina instagram nerazzurra.

L’Inter, infatti, ha dato il via al Chinese New Year con una serie di iniziative dedicate alla celebrazione dell’inizio dell’anno del 牛 (niú), che si può tradurre in italiano come Toro, Bufalo o Bue. Tra le varie iniziative vi è, appunto, la modifica del logo ufficiale in omaggio al capodanno cinese.

I nerazzurri trasformano lo stemma ufficiale aggiungendo un paio di corna simbolo del toro su uno sfondo rosso. Una modifica, quantomeno bizzarra del logo che ha fatto arrabbiare molti tifosi nerazzurri sui social che mai si sarebbero aspettati di vedere una rivisitazione del genere.

Oltre alla modifica del logo ufficiale della squadra nerazzurra, le attività dedicate al Chinese New Year coinvolgeranno anche la partita tra Inter e Lazio. La squadra di Suning scenderà in campo con una speciale maglia Home celebrativa, che vedrà i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi, una patch dedicata sulla manica sinistra e una speciale trama con il toro ad arricchire il numero.

